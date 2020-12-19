Политика 10 минут назад

Более 50% оборонного заказа выполняют украинские частные компании — вице-премьер

И с каждым годом эта доля растет

Фото: facebook.com/oleguruskyi Фото: facebook.com/oleguruskyi
Фото: facebook.com/oleguruskyi

Украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа.

Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook.

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По его словам, с каждым годом эта доля растет.

"Когда мы говорим о реформе ОПК Украины, то это затрагивает интересы и частного сектора. Сейчас украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа. И с каждым годом эта доля растет", — написал вице-премьер в соцсети.

Он также рассказал, что имел возможность ознакомиться с продукцией предприятий Ассоциации производителей вооружения и военной техники, которые включают некоторые игроки в сегменте производства оружия, военной и специальной техники.

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"Ознакомился, в частности, с БАК "PD-2" и "Аист", комплексом РЭБ "Нота", системой "Hermes C2" и другой продукцией военного назначения и двойного использования. Часть представленных изделий уже давно успешно используется в зоне проведения операции Объединенных сил. Однако эту долю необходимо наращивать и наполнять ВС Украины современными образцами ВВТ", — отметил Уруский.

Также он обсудил с производителями вопросы производственной деятельности, развития военно-технического сотрудничества и государственно-частного партнерства, а также совместные пути для решения существующих проблем.

Напомним, в 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

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