Более 50% оборонного заказа выполняют украинские частные компании — вице-премьер

Украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа.

Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook.

По его словам, с каждым годом эта доля растет.

"Когда мы говорим о реформе ОПК Украины, то это затрагивает интересы и частного сектора. Сейчас украинские частные компании выполняют более 50% государственного оборонного заказа. И с каждым годом эта доля растет", — написал вице-премьер в соцсети.

Он также рассказал, что имел возможность ознакомиться с продукцией предприятий Ассоциации производителей вооружения и военной техники, которые включают некоторые игроки в сегменте производства оружия, военной и специальной техники.

"Ознакомился, в частности, с БАК "PD-2" и "Аист", комплексом РЭБ "Нота", системой "Hermes C2" и другой продукцией военного назначения и двойного использования. Часть представленных изделий уже давно успешно используется в зоне проведения операции Объединенных сил. Однако эту долю необходимо наращивать и наполнять ВС Украины современными образцами ВВТ", — отметил Уруский.

Также он обсудил с производителями вопросы производственной деятельности, развития военно-технического сотрудничества и государственно-частного партнерства, а также совместные пути для решения существующих проблем.

Напомним, в 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.