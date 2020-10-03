Более половины больниц в Украине получили деньги на доплаты медикам — Степанов

В Украине свыше 50% больниц уже получили денежные средства для увеличения заработных плат медицинским работникам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 3 октября.

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"Что касается доплат нашим медицинским работникам, начиная с сентября... выделение этих денег происходит согласно заключенным договорам с Национальной службой здоровья Украины... По состоянию на сегодняшнее утро, все без исключения больницы (вчера последние 34) подали свои заявки, и по ним всем сейчас происходит процесс подписания договоров. Львиная доля больниц, то есть свыше 50% из 1607-ми, уже получили денежные средства себе на счета, выплатили эти надбавки", — доложил глава Минздрава.

Он заметил, что остальные договора, по его поручению, Национальная служба здоровья должна "отработать" в течение 3-4 октября для того, чтобы "в понедельник, максимум во вторник" все медработники получили деньги, "чтобы этот вопрос был закрыт".

При этом Степанов заверил, что медики получат в полном объеме денежные средства сразу после подписания договоров не позднее 6 октября.

"Хочу заметить, что все медицинские учреждения, которые в подчинении Министерства здравоохранения, а это 101 учреждение, им денежные средства были перечислены еще 25 сентября", — добавил правительственный чиновник.

Как сообщалось, на заседании 19 июня 2020 года Кабинет министров принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.

6 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с сентября 2020 года медработники начнут получать доплаты — на это предусмотрено почти 6 млрд грн.

Ранее стало известно, что в больницах Украины на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.