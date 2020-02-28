Больных коронавирусом в Украине будут транспортировать на "эбола-возе" (ФОТО, ВИДЕО)

Вероятных больных коронавирусом в Украине будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, это санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Министр рассказал, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он был передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета — это команда медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола — выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", — доложил Аваков.

Указано, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Согласно подсчету Минздрава, у 5 украинцев за рубежом диагностировано новую коронавирусную инфекцию: 4 гражданина Украины находятся в Японии и 1 украинка — в Италии. Сейчас все лечатся в зарубежных инфекционных отделениях.

В свою очередь, по результатам медицинского осмотра в Новых Санжарах (Полтавская область) 28 февраля, ни у одного человека из эвакуированных ранее из Китая не выявлено признаков острых респираторных заболеваний.

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 83 272. Большинство случаев инфицирования, 78 824, зафиксировали на материковом Китае. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 858 человек.

Ранее в Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом.

Также сообщалось, что поставку в Украину быстрых тестов на выявление китайского коронавируса ожидают с 10 марта 2020 года.