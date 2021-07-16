Политика и экономика 10 минут назад

"Большая стройка" Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих мест

За этот период обновили и построили 258 мостов, путепроводов и более 8 тысяч км дорог государственного и местного значения

Фото: Днепропетровская ОГА Фото: Днепропетровская ОГА
Фото: Днепропетровская ОГА

Программа "Большая стройка", запущенная президентом Владимиром Зеленским 500 дней назад, сделала для развития инфраструктуры Украины больше, чем предыдущие 30 лет вместе взятые.

Такое мнение выразил в Facebook политолог, директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, который также привел промежуточную статистику по результатам выполнения инфраструктурной программы.

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Так, за этот период обновили и построили 258 мостов и путепроводов, более 8 тысяч км дорог государственного и местного значения, а масштабные инфраструктурные работы способствовали созданию 200 тысяч новых рабочих мест на объектах "Большой стройки".

Кроме того, реконструировано 177 приемных отделений больниц и открыто 94 сельских амбулаторий. Создано 120 школ, а это 10 тысяч новых учебных мест для детей. Создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 млн человек смогут бесплатно заниматься спортом.

"Раньше инфраструктура была чуть ли не самой коррумпированной отраслью. Политики много обещали, а дороги были из грязи и палок. Но Зеленский показал, что мы можем себе позволить удобную инфраструктуру. Новые школы, больницы, аэропорты, дороги — все это развивается комплексно и главное — качественно. А план на 2021 год еще круче, и его уже наполовину выполнили", — отметил Быков.

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Ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" продолжается реконструкция аэропортов в Ровно, Херсоне, Ужгороде, Черновцах, Виннице, Житомире, Полтаве и Кривом Роге, что усилит региональное авиасообщение.

Также, в рамках программы в Днепропетровской области в скором времени заработают два современных бассейна, которые с нуля строят в Никополе и Слобожанском.

Напомним, ранее на новой трассе Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, которая также возводится в рамках проекта, завершилось строительство моста через канал Днепр — Донбасс.

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