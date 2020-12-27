Цена биткойна взлетела выше $28 тысяч

По состоянию на утро 27 декабря стоимость биткойна впервые в истории превысила 27 тысяч долларов, сообщает CoinTelgraph.

Как передает ForkLog, в 11:05 UTC биткойн преодолел новый рекордный уровень в $28 тысяч.

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Перед этим первая криптовалюта пробила отметку в $26 500, а уже в 06:00 UTC котировки превысили $27 000, взлетев в моменте до $27 610.

Совокупная капитализация рынка на момент написания составляла $733 млрд, из которых $508 млрд (69,1%) приходилось на биткойн.

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Из первой десятки крупнейших по капитализации цифровых активов отрицательную динамику демонстрируют XRP и Chainlink — цена токена от Ripple за последнюю неделю упала почти на 50% ($0,297 на момент публикации), LINK — за это же время подешевел до $11,25 (-16,7%)

При этом вторая по капитализации криптовалюта Ethereum торгуется в районе $650.

Напомним, 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда — 23 770,85 доллара, отмеченного после 11:00 по киевскому времени.

На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.