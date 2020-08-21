Центр общественного здоровья назвал украинские пляжи, на которых опасно купаться

Центр общественного здоровья опубликовал список пляжей в нескольких областях Украины, на которых не рекомендуется купаться украинцам.

В сообщении ЦОЗ говорится, что всего таких пляжей 28. В общей сложности специалисты следят за качеством воды на 88 объектах: из них 54 морских и 34 речных пляжа.

В частности, в "черный список" пляжей попали практически все пляжи Киева, а именно: "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Веселка", "Галерный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица". Вошли в этот список и несколько объектов в Донецкой области, а именно: городской пляж в Мариуполе, в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района, пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино.

В Запорожской области опасность купальщиков поджидает в таких локациях: в Запорожье это пляж "Правый берег", в Энергодаре — городской пляж "Солнечный". В Николаеве опасными считаются городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой", а в Одессе — пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, а также пляж "Отрада". Наконец, в Херсонской области рекомендуется не купаться на пляже Геническа.

В ЦОЗ отмечают, что на всех вышеуказанных объектах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.

Напомним, что ранее на киевских пляжах запретили купаться из-за кишечной палочки. В частности, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что вода в столичных водоемах была непригодна для купания.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. Во взятых пробах обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", — отметил Кличко.

Мэр Киева пояснил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются.