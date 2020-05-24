Чехия возобновляет выдачу рабочих виз украинцам

Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз украинцам.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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В частности, Генеральное консульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты и документы 22 мая, а в Киеве чешское посольство намерено открыть консульский отдел в понедельник, 25 мая.

"После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс", — заявил глава МИД страны Томаш Петршичек.

По его словам, чешская экономика нуждается в украинских работниках.

"Мы стремимся упростить ситуацию в чешском здравоохранении и сельском хозяйстве, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", — отметил глава дипломат.

Указано, что подать заявление на продление вида на постоянное проживание на территории Чехии смогут и украинские высококвалифицированные кадры в сфере здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые сейчас находятся в Чешской Республике.

Напомним, с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу рабочих виз.