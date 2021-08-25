Общество 5 минут назад

Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей погорел на взятке

Госчиновник требовал за выдачу разрешительного документа около 100 тысяч долларов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

20 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении взятки за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере $90 тысяч.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сотрудник КРАИЛ задержан в порядке 208 УПК Украины, передает "Интерфакс-Украина".

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"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", — говорится в сообщении НАБУ.

По информации агентства, летом 2021 года детективам НАБУ стало известно о существовании системы получения крупных взяток за предоставление разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом.

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"Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — Delo.ua) разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием", — сообщили в НАБУ.

В НАБУ отмечают, что член КРАИЛ требовал взятку за добро о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении.

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на проведение в этих помещениях игорной деятельности.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия продолжаются для разоблачения других участников организованной преступной группы.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ пришли с обыском в офис Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по адресу в Киеве Бориса Гринченко, 3.

Кроме задержания заместителя главы Комиссии на взятке 90 тысяч долларов, сообщалось о том, что против главы Комисии Ивана Рудого открыто уголовное производство. 

Источник фото: Depositphotos

 

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