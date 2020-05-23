Число жертв коронавируса в Украине превысило 600 человек

По состоянию на 9:00 субботы, 23 мая, в Украине 20 тысяч 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 432 новых случая коронавируса, а 344 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 853 случая;
Волынская область — 759 случаев;
Днепропетровская область — 865 случаев;
Донецкая область — 143 случая;
Житомирская область — 618 случаев;
Закарпатская область — 1042 случая;
Запорожская область — 403 случая;
Ивано-Франковская область — 1274 случая;
Кировоградская область — 466 случаев;
город Киев — 2569 случаев;
Киевская область — 1375 случаев;
Львовская область — 1285 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 280 случаев;
Одесская область — 821 случай;
Полтавская область — 266 случаев;
Ровенская область — 1368 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1108 случаев;
Харьковская область — 892 случая;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 329 случаев;
Черновицкая область — 2964 случая;
Черкасская область — 387 случаев;
Черниговская область — 127 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 мая в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине было зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели