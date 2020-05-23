Число жертв коронавируса в Украине превысило 600 человек

По состоянию на 9:00 субботы, 23 мая, в Украине 20 тысяч 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 432 новых случая коронавируса, а 344 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 853 случая;

Волынская область — 759 случаев;

Днепропетровская область — 865 случаев;

Донецкая область — 143 случая;

Житомирская область — 618 случаев;

Закарпатская область — 1042 случая;

Запорожская область — 403 случая;

Ивано-Франковская область — 1274 случая;

Кировоградская область — 466 случаев;

город Киев — 2569 случаев;

Киевская область — 1375 случаев;

Львовская область — 1285 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 280 случаев;

Одесская область — 821 случай;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1368 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1108 случаев;

Харьковская область — 892 случая;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черновицкая область — 2964 случая;

Черкасская область — 387 случаев;

Черниговская область — 127 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 мая в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине было зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели