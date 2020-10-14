ЧП в Черкассах: из резервуаров вытекло около 100 тысяч тонн азотных удобрений (ВИДЕО)

13 октября в Черкассах в результате разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысячи кубометров жидких азотных удобрений, произошла утечка смеси.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По информации правоохранителей, 13 октября на улице Героев Холодного Яра в Черкассах в результате разгерметизации резервуара объемом 5 тысяч кубометров, в котором хранилось около 4 тысячи кубометров жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбидно-аммиачная смесь), произошла утечка смеси, которая загрязнила прилегающую территорию в радиусе одного километра.

В полиции отметили, что из резервуара вытекло около 100 тысяч тонн смеси.

"Предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и проведено заделку пятна землей", — сообщили в полиции.

В 19:20 утечка жидких азотных удобрений была ликвидирована, а уже в полночь работы по ликвидации последствий аварии завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели ГСЧС и полиция.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, 9 июня 2019 года около 5:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с последующей утечкой в ​​реку Рось.

В 23:00 9 июня была приостановлена ​​работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей). Эти два крупных города были переведены на резервное водоснабжение.

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема в Винницкой области, открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области.