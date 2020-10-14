COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных

По состоянию на 9:00 14 октября, в Украине зарегистрировано 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 5 229 летальных, а 118 699 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 590 новых случаев, выздоровело 2 137 пациентов.
При этом, с начала пандемии проведено 2 млн 665 тысяч 154 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине наблюдается следующим образом:
Винницкая область — 7 845 случаев;
Волынская область — 10 140 случаев;
Днепропетровская область — 9 614 случаев;
Донецкая область — 6 247 случаев;
Житомирская область — 8 861 случай;
Закарпатская область — 11 169 случаев;
Запорожская область — 5 900 случаев;
Ивано-Франковская область — 15 765 случаев;
Кировоградсякая область — 1 396 случаев;
Город Киев — 28 512 случаев;
Киевская область — 11 751 случай;
Львовская область — 23 474 случая;
Луганская область — 2 015 случаев;
Николаевская область — 5 052 случая;
Одесская область — 17 349 случаев;
Полтавская область — 5 093 случая;
Ровенская область — 15 026 случаев;
Сумская область — 7 712 случаев;
Тернопольськая область — 16 478 случаев;
Харьковская область — 26 262 случая;
Херсонская область — 2 112 случаев;
Хмельницкая область — 9 491 случай;
Черновицкая область — 16 828 случаев;
Черкасская область — 6 047 случаев;
Черниговская область — 6 038 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 октября по Центра поступило 6193 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 345 297 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине зарегистрировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациентов выздоровели.