COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных

По состоянию на 9:00 14 октября, в Украине зарегистрировано 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 5 229 летальных, а 118 699 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 590 новых случаев, выздоровело 2 137 пациентов.

При этом, с начала пандемии проведено 2 млн 665 тысяч 154 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине наблюдается следующим образом:

Винницкая область — 7 845 случаев;

Волынская область — 10 140 случаев;

Днепропетровская область — 9 614 случаев;

Донецкая область — 6 247 случаев;

Житомирская область — 8 861 случай;

Закарпатская область — 11 169 случаев;

Запорожская область — 5 900 случаев;

Ивано-Франковская область — 15 765 случаев;

Кировоградсякая область — 1 396 случаев;

Город Киев — 28 512 случаев;

Киевская область — 11 751 случай;

Львовская область — 23 474 случая;

Луганская область — 2 015 случаев;

Николаевская область — 5 052 случая;

Одесская область — 17 349 случаев;

Полтавская область — 5 093 случая;

Ровенская область — 15 026 случаев;

Сумская область — 7 712 случаев;

Тернопольськая область — 16 478 случаев;

Харьковская область — 26 262 случая;

Херсонская область — 2 112 случаев;

Хмельницкая область — 9 491 случай;

Черновицкая область — 16 828 случаев;

Черкасская область — 6 047 случаев;

Черниговская область — 6 038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 октября по Центра поступило 6193 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 345 297 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине зарегистрировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациентов выздоровели.