Credit Suisse призывает более жестко финансировать добычу угля

Инвесторы одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse призвали занять более жесткую позицию по финансированию угля.

По информации mind.ua, об этом говорится в письме бизнесменов, которые управляют $2,5 трлн третьего по величине спонсора угольной энергетики в Европе и крупнейшего спонсора добычи угля в Европе с 2016 по 2020 год.

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"Уголь, используемый для выработки электроэнергии, оказался в центре внимания, так как это одно из ископаемых видов топлива с наибольшими выбросами. Расширение угольной промышленности давно признано несовместимым с целями Парижского соглашения, которые требуют от стран добиться к 2050 году нулевых выбросов углерода", — говорится в документе.

В своем письме инвесторы требуют от Credit Suisse "твердых" операционных шагов по ограничению кредитования угля.

По их мнению, банк отстает от конкурентов в этом вопросе.

Как сообщалось ранее, в начале мая 2019 года Британия прожила целую неделю без использования ТЭС, которые для производства электроэнергии сжигают уголь. Это произошло впервые с 1882 года.

Напомним, 60 известных американских компаний, включая подразделение Uniliver, обратились к страховым компаниям с требованием отказаться от страхования и инвестирования предприятий, связанных с ископаемым топливом.

Перед этим японские инвесторы с активами в размере около $200 млрд, среди которых крупнейший в Норвегии пенсионный фонд и компания по страхованию жизни Kommunal Landspensjonskasse (KLP), владеющие акциями японской финансовой группы Mizuho, планируют поддержать предложение акционеров сократить кредитование на уголь и другие виды ископаемого топлива.

В Mizuho заявили об усилении работы по решению климатических проблем и подчеркнули, что не ограничиваются исключительно отказом от "угольного" кредитования.

Источник фото: Depositphotos.