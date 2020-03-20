Dacia, Ford и Pirelli остановили производство в Румынии

Румынский автопроизводитель Dacia, принадлежащий Renault Group, остановил производство на своем заводе в Миовени из-за вспышки коронавируса.

Компания отправит около 14 тысяч сотрудников домой до 4 апреля 2020 года, сообщает портал AutoConsulting.

Указано, что аналогичным образом поступят и на румынском заводе Ford, а также на заводе Pirelli в этой стране. Суммарно на двух этих предприятиях работает 10 тысяч человек.

При этом в компаниях намерены возобновить производство после окончания карантинных мероприятий.

Тем временем, как отмечается, из-за остановки румынского завода Renault и французских предприятий группы, на паузу придется стать и заводу в Марокко, который получает комплектацию с других предприятий.

Ранее стало известно, что итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Также сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса. В частности, в течение этой недели Volkswagen приостановит производство на заводах в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, а также готовится закрыть остальные заводы в Европе.