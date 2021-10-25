Политика 1 час назад

Данилов выступил за переход Украины к "жесткой" президентской республике

По словам секретаря СНБО, народ на выборах возлагает на президента надежды, но у него недостаточно полномочий по Конституции

Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО
Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступает за переход Украины к президентской республике, где глава государства возглавлял бы исполнительную ветвь власти и нес персональную ответственность за все процессы. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", — заявил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, парламентско-президентская форма правления может существовать лишь в условиях устоявшейся демократии, "которая имеет свои корни, а для этого должны пройти века".

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"У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", — добавил он.

Он также прокомментировал то, что резко активизировавший в нынешнем году свою работу СНБО многие обвиняют в подмене им функций как судебной, так и законодательной и исполнительной власти, что ломает сложившуюся конструкцию власти в стране.

"Мы неоднократно имели дискуссию с Владимиром Александровичем на эту тему. Если бы у нас все без исключения органы выполняли качественно свои функциональные обязанности, то у нас бы по многим вопросам заседания СНБО не происходили бы. Но что мы имеем? Мы имеем кланово-олигархический экономический строй в нашей стране. И на сегодня этот строй является угрозой нашей национальной безопасности", — заявил секретарь совета.

Напомним также, что Данилов считает необходимым переход украинского языка с кириллицы на латиницу и за использование в Украине двух языков — украинского и английского.

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