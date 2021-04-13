  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Дефицит госбюджета США подскочил на 130% и достиг рекордных $1,7 трлн

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В первом полугодии 2021 финансового года дефицит государственного бюджета США достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны, сообщает "Интерфакс".

Так, расходы бюджета в октябре — марте выросли на 45%, до $3,4 трлн, а объем поступлений с начала года повысился на 6%, до $1,7 трлн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным агентства, в марте дефицит бюджета США подскочил до $660 млрд на фоне нового раунда бюджетных стимулов, превысив более чем в пять раз показатель того же месяца прошлого года — $119 млрд.

При этом, бюджетные расходы в прошлом месяце взлетели на 161%, до $927 млрд, доходы — увеличились на 13%, до $268 млрд.

Расходы бюджета в марте включали в себя $339 млрд, направленные на прямые выплаты американцам ($1400 на человека) в рамках антикризисного плана президента США Джо Байдена общим объемом $1,9 трлн.

Читайте также:
Рынок США будет расти позже — на втором пакете помощи экономике

За минувший финансовый год, который завершился в марте, бюджетный дефицит США составил $3,13 трлн.

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), дефицит бюджета США в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, составит $2,3 трлн, что существенно ниже прошлогоднего показателя, однако больше сентябрьского прогноза правительства.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом, дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

В агентстве добавили, что последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Напомним, в июне 2020 года государственный долг США составил новый исторический антирекорд и превысил $26 трлн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США полицейский застрелил афроамериканца: вспыхнул протест
В США полицейский застрелил афроамериканца: вспыхнул протест
СМИ выделили общие черты Большой стройки Зеленского и плана Байдена
СМИ выделили общие черты Большой стройки Зеленского и плана Байдена
Эксперт отметил сходство инфраструктурного плана Байдена и "Большой стройки" Зеленского
Эксперт отметил сходство инфраструктурного плана Байдена и "Большой стройки" Зеленского
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Во Львовской области загорелся во время движения и дотла сгорел автобус (ФОТО)

  3. Банки Украины снизили процентные ставки по кредитам для населения ниже 35% годовых

  4. "Сумыоблэнерго" на коррупционной схеме "распилила" 80 млн грн — СБУ

  5. "Нет денег даже на конверты". Почему из судов массово увольняются люди и чем это грозит

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...