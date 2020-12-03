Экономика 1 час назад

Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году увеличился до 18 млрд грн

Только в ноябре расходы ПФУ превысили доходы на 1,1 млрд грн

Фото: ПФУ Фото: ПФУ
Фото: ПФУ

За январь-ноябрь 2020 года расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 18,4 млрд грн, в ноябре — на 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Указано, что доходы ПФУ состоят из собственных доходов и дополнительных финансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных денег было 251 млрд грн, то есть 60%. В 2019 году эта доля составляла 55,5%.

В целом за 11 месяцев 2020 года Фонд получил 417 млрд грн, из которых 166 млрд грн — деньги госбюджета.

Вместе с тем расходы за этот период составили 435,3 млрд грн. Таким образом, дефицит достигает 18,4 млрд грн.

Как отмечается, с начала года ПФУ получил на 19,4 млрд грн меньше плановых поступлений по Единому социальному взносу, в ноябре — на 1,5 млрд грн меньше.

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Известно, что расходы в ноябре вновь превысили поступления: 40 млрд грн против 38,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем 2020 года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.

Напомним, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам — уже лет через 15.

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