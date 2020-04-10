Политика 2 часа назад

Депутат Киевсовета заподозрил Кличко в ведении предвыборной агитации

Депутат попросил мэра Киева срочно предоставить информацию о том, являются ли размещенные борды социальной рекламой, и если это так, то сообщить, на каком основании она размещалась, и какая сумма была потрачена на это

Депутат Киевсовета заподозрил Кличко в ведении предвыборной агитации Депутат Киевсовета заподозрил Кличко в ведении предвыборной агитации
Фото: КиевVласть

На днях в столице появились рекламные борды, на которых изображен мэр Киева Виталий Кличко и знак с надписью "#доситьшастать".

Как сообщает "КиевVласть", депутат Киевсовета Владимир Назаренко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода") попросил мэра пояснить, являются ли размещенные борды социальной рекламой или же это политическая агитация, а также попросил рассказать, на каких основаниях реклама размещалась и сколько средств для этого было выделено.

Кратко и по делу в Telegram

Депутат утверждает, что к нему обратились киевляне, которые были обеспокоены размещением рекламных бордов, в которых они усматривают политическую агитацию мэра Киева Виталия Кличко, замаскированную под заботу о гражданах и пропаганду карантинных мероприятий.

По словам Назаренко, у него есть информация, что эти борды размещались как социальная реклама и были оплачены средствами из бюджета Киева.

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Депутат попросил мэра Киева срочно предоставить информацию о том, являются ли размещенные борды социальной рекламой, и если это так, то сообщить, на каком основании она размещалась, и какая сумма была потрачена на это. Кроме того, депутат потребовал срочно принять меры по демонтажу этой рекламы.

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко во время своего очередного онлайн-брифинга жестко отругал киевлян, которые продолжают собираться компаниями на отдых, игнорируя требования о самоизоляции.

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