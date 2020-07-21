Политика 1 час назад

Депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой (ФОТО)

Полиция задержала двоих нападавших и устанавливает обстоятельства произошедшего

Нардепа Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото: Telegram/Berezoview Нардепа Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото: Telegram/Berezoview
Нардепа Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото: Telegram/Berezoview

Неизвестные мужчины у входа в Верховную Раду облили зеленкой народного депутата от фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Олега Волошина. Двоих нападавших полиция уже задержала и доставила в Печерское управление для дачи показаний. 

Инцидент произошел 21 июля перед зданием парламента. Как сообщил фотограф Вадим Сарахан, Волошина облили "за его высказывание с трибуны о том, что "у Украины нет суверенитета". Такое заявление нардеп сделал 17 июля, во время того, как Верховная Рада рассматривала заявление о нелегитимном проведении голосования относительно поправок в Конституцию РФ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Народного депутата Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Сам Волошин заявил, что в качестве самозащиты ударил одного из нападавших, предположительно, в глаз. 

В полиции сообщили, что были задержаны два нападавших. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Как видно на фото Сарахана, кроме Волошина зеленка попала еще на двоих народных депутатов — Евгения Шевченко и Александра Кабанова из фракции "Слуги народа".

Пострадал также народный депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Также зеленка попала и на народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Кабанова. Фото: Facebook Вадима Сарахана

На данный момент выяснением всех обстоятельств инцидента занимается полиция.

Читайте также:
В Луцке террорист захватил автобус с заложниками (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Напомним, что 21 июля взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве. Ранее, 18 июля, в мусорнике возле станции метро "Шулявская" в Киеве взорвалось неизвестное устройство. В результате произошедшего были ранены 4 человека.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада одобрила компенсацию "зеленого тарифа" за счет госбюджета
Рада одобрила компенсацию "зеленого тарифа" за счет госбюджета
Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализации
Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализации
В Киеве заминировали киоски на Минском рынке — в этот раз взрывчатку действительно нашли
В Киеве заминировали киоски на Минском рынке — в этот раз взрывчатку действительно нашли
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Лукашенко напуган": почему Беларусь взбунтовалась перед выборами и причем здесь Россия

  3. В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 673 человек, а выздоровели — 760

  4. В Луцке террорист захватил автобус с заложниками (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  5. "МСЛ" больше недели разыскивает победителя розыгрыша, выигравшего джекпот в 3 млн грн

Загрузка...