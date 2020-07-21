Депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой (ФОТО)

Неизвестные мужчины у входа в Верховную Раду облили зеленкой народного депутата от фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Олега Волошина. Двоих нападавших полиция уже задержала и доставила в Печерское управление для дачи показаний.

Инцидент произошел 21 июля перед зданием парламента. Как сообщил фотограф Вадим Сарахан, Волошина облили "за его высказывание с трибуны о том, что "у Украины нет суверенитета". Такое заявление нардеп сделал 17 июля, во время того, как Верховная Рада рассматривала заявление о нелегитимном проведении голосования относительно поправок в Конституцию РФ.

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Народного депутата Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Сам Волошин заявил, что в качестве самозащиты ударил одного из нападавших, предположительно, в глаз.

В полиции сообщили, что были задержаны два нападавших. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Как видно на фото Сарахана, кроме Волошина зеленка попала еще на двоих народных депутатов — Евгения Шевченко и Александра Кабанова из фракции "Слуги народа".

Пострадал также народный депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко. Фото: Facebook Вадима Сарахана

Также зеленка попала и на народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Кабанова. Фото: Facebook Вадима Сарахана

На данный момент выяснением всех обстоятельств инцидента занимается полиция.

Напомним, что 21 июля взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве. Ранее, 18 июля, в мусорнике возле станции метро "Шулявская" в Киеве взорвалось неизвестное устройство. В результате произошедшего были ранены 4 человека.