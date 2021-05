"Девочка-катастрофа" продала на аукционе свое фото за полмиллиона долларов

Жительница США Зоуи Рот, которая известна по мему "Девочка-катастрофа" (Disaster Girl) продала его на NFT-аукционе за 180 Ethereum.

По информации The New York Times, 17 апреля 21-летняя студентка колледжа в Северной Каролине продала оригинал фото на NFT-аукционе за 180 Ethereum, стоимость которых по состоянию на 1 мая составляла $522 тысячи.

Стоит отметить, что фотографию, которая стала во всемирной сети мемом "Девочка-катастрофа", снял в 2005 году отец Зоуи фотограф-любитель Дэйв Рот.

На фото она стояла на фоне дома в своем районе, который сжигали, чтобы расчистить место под строительство.

Спустя два года Дэйв Рот отправил фото со своей дочерью на конкурс и победил. После этого стало вирусным и легло в основу многих мемов — во многом, благодаря хитрой улыбке Зоуи.

Как сообщалось ранее, 24 апреля этого года стартовал аукцион по продаже трека GALAS в формате NFT украинской исполнительницы в стиле рэп alyona alyona.

Алена Олеговна Савраненко, более известная как alyona alyona — украинская рэп-певица и автор песен, которые она исполняет на украинском языке.

Издание The New York Times сравнило исполнительницу с Azealia Banks статье 15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should.

В марте 2020 года alyona alyona вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

Alyona alyona также стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" — "Barbie: Пані України".