В Украине за сутки зафиксировали 829 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 18 июня, в Украине 34 тысячи 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тысяч 447 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано рекордные 829 новых случаев коронавируса, 504 человека выздоровели, а 23 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего проведено 530 тысяч 442 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1563 случая;
Волынская область — 1610 случаев;
Днепропетровская область — 1021 случай;
Донецкая область — 349 случаев;
Житомирская область — 1154 случая;
Закарпатская область — 1882 случая;
Запорожская область — 541 случай;
Ивано-Франковская область — 1893 случая;
Кировоградская область — 604 случая;
город Киев — 4084 случая;
Киевская область — 2119 случаев;
Львовская область — 3398 случаев;
Луганская область — 68 случаев;
Николаевская область — 323 случая;
Одесская область — 1188 случаев;
Полтавская область — 287 случай;
Ровенская область — 2572 случая;
Сумская область — 236 случаев;
Тернопольская область — 1542 случая;
Харьковская область — 1707 случаев;
Херсонская область — 184 случая;
Хмельницкая область — 587 случаев;
Черновицкая область — 4135 случаев;
Черкасская область — 568 случаев;
Черниговская область — 448 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 18 июня в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 тысяч 574 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.