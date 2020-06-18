В Украине за сутки зафиксировали 829 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 18 июня, в Украине 34 тысячи 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тысяч 447 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано рекордные 829 новых случаев коронавируса, 504 человека выздоровели, а 23 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего проведено 530 тысяч 442 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1563 случая;

Волынская область — 1610 случаев;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 349 случаев;

Житомирская область — 1154 случая;

Закарпатская область — 1882 случая;

Запорожская область — 541 случай;

Ивано-Франковская область — 1893 случая;

Кировоградская область — 604 случая;

город Киев — 4084 случая;

Киевская область — 2119 случаев;

Львовская область — 3398 случаев;

Луганская область — 68 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1188 случаев;

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Полтавская область — 287 случай;

Ровенская область — 2572 случая;

Сумская область — 236 случаев;

Тернопольская область — 1542 случая;

Харьковская область — 1707 случаев;

Херсонская область — 184 случая;

Хмельницкая область — 587 случаев;

Черновицкая область — 4135 случаев;

Черкасская область — 568 случаев;

Черниговская область — 448 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 июня в Центр поступило 1101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 75 тысяч 574 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.