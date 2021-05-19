Политика и экономика 10 минут назад

Дискримінація ЛГБТ щорічно коштує Україні до 1,75% ВВП — Open For Business

Україна разом з іншими країнами Центральної та Східної Європи, втрачають можливості іноземних інвестицій через усвідомлену дискримінацію ЛГБТ+, зазначають експерти

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Дискримінація представників спільноти ЛГБТ+ щорічно коштує Україні від 0,43% до 1,75% ВВП, а компанії, що впроваджують інклюзію, стають більш конкурентоспроможними та мають кращі фінансові показники. 

Про це дійшли висновку в коаліції Open For Business, яка презентувала "Економічний аналіз інклюзії спільноти ЛГБТ+ у Центральній та Східній Європі" на вебінарі, який відбувся 18 травня 2021 року. 

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Так, згідно з результатами аналізу, експерти дійшли також висновків, що Україна разом з іншими країнами Центральної та Східної Європи, втрачають можливості іноземних інвестицій через усвідомлену дискримінацію ЛГБТ+, а кваліфіковані працівники залишають ці країни з надією працювати в більш відкритих суспільствах. 

"Збільшення прав та захисту ЛГБТ+ на 10%, згідно з показниками F&M Global Barometers у зазначених країнах, призводить до збільшення ВВП на душу населення на 3,100 євро", — йдеться в результатах дослідження. 

"Серед наших співробітників є люди з обмеженою мобільністю, внутрішньо переміщені особи з Криму та Донбасу, представники ЛГБТ-спільноти та люди різного віросповідання. Без політики рівних можливостей працевлаштування, ви можете втратити справді талановитих людей, які могли б принести вашому бізнесу більше доходу. Ми сподіваємось, що більше українських компаній приймуть політику різноманітності та інклюзії у відношенні представників ЛГБТ+", — зазначила Олена Сурхай, заступник директора компанії LUSH Україна.

В аналізі також зазначено, що у 2015 році в Україні була прийнята національна стратегія з прав людини і було складено відповідний п’ятирічний план дій для сприяння рівноправності ЛГБТ+, але з того часу ситуація не змінилась. 

"Незважаючи на спочатку оптимістичні очікування щодо того, що уряд президента Зеленського та його партія "Слуга народу" виявляться більш відкритими до проблем ЛГБТ+, активісти відзначають майже повну відсутність
дій з ключових питань рівноправності, таких як визнання одностатевих шлюбів і прав пар ЛГБТ+ на усиновлення дітей, у зв’язку з відсутністю політичної волі й організованим реакційним опором з боку груп противників ЛГБТ+. Законопроєкт щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті до ЛГБТ+, висунутий у 2020 році, так і не пройшов затвердження парламентським комітетом", – говориться в результатах дослідження. 

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В Європейській бізнес асоціації, реагуючи на дане дослідження, зазначили, що звертає увагу компаній-членів Асоціації на дану ситуацію та пропонує бізнесу більш свідомо ставились до питань різноманіття та інклюзії, протидії дискримінації.

"Так, результати дослідження економічного аналізу інклюзії спільноти ЛГБТ+ показують, що в нашій країні ще є багато сфер, які необхідно удосконалювати, як на законодавчому, так і на соціальному та корпоративному рівнях. Адже захист працівників та формування рівних прав і можливостей для всіх верств населення, незалежно від статі, раси, кольору шкіри, релігійних поглядів або політичних переконань, належності до меншин тощо, мають бути в основі кадрової політики кожної компанії", — відзначили в ЄБА. 

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