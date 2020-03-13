Для поддержки гривни Нацбанк продал на аукционе почти $64 млн

Сегодня, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты выручил $63,7 млн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, объявленный объем продаж был $200 млн, сумма заявок составила $98,1 млн, сообщает регулятор.

Из них было удовлетворено 21 из 38 заявок на сумму $63,7 млн. Валюту из резервов продавали по курсам 26,03-26,04 грн за доллар.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,0315 грн за один доллар США.

По словам главы НБУ Якова Смолия, для сглаживания значительных курсовых колебаний Нацбанк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели.

"Только на этой неделе чистая продажа валюты Национального банка достиг $700 млн, и мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции. Несмотря на то, что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем", — заявил Смолий.

Напомним, 11 марта 2020 года американская валюта за день подорожала в Украине более чем на гривню на "черном рынке" и на 32 копейки на межбанке.

В Нацбанке также заявляли, что чрезмерные колебания обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.