Днепровские ученые создали мобильную установку по утилизации медицинских отходов

Исследователи из Днепра разработали уникальную мобильную установку по утилизации медицинских отходов — устройство требует минимум топлива и не вредит окружающей среде.

Об этом сообщил заместитель директора департамента образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Антон Демура.

По его словам, такая установка незаменима во время пандемии, когда количество использованных средств индивидуальной защиты постоянно увеличивается.

"Например, областная больница имени Мечникова всего за неделю работы накапливает до 50 кг медицинских отходов. Во время работы над установкой ученые учли специфику медицинских отходов, ведь они нередко является очагом инфекции. Поэтому основной этап утилизации такого "мусора" — сжигание при 800 градусах. Чтобы минимизировать выбросы в атмосферу, газы, выделяемые дополнительно, дожигаются", — рассказал Демура.

Авторы изобретения утверждают, что устройство работает на любом из доступных видов топлива, при этом затраты — минимальны. Необходимые 800 градусов в "печи" достигаются только за 2 минуты. А все медицинские отходы за неделю областной больницы имени Мечникова, например, можно сжечь за час.

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Как отметил руководитель группы разработчиков, начальник научно-исследовательской части Национального технического университета "Днепровская политехника" Роман Дычковский, идею создать установку "подбросили" перуанские коллеги.

"В их стране имеют место проблемы с утилизацией медицинских отходов, и они заказали нам разработать такое устройство. А теперь изобретением заинтересовались и немецкие ученые. Но хотелось бы, конечно, чтобы им пользовались, в первую очередь, отечественные врачи. Уже провели переговоры с больницей имени Мечникова, и вскоре наша установка должна появиться на территории заведения. Она удобна в эксплуатации, при небольших размерах имеет высокую производительность. А еще мобильная: легко передвигается с места на место", — подчеркнул Дычковский.

Сейчас ученые Днепропетровщины разрабатывают автоматизированную систему управления устройством.

Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (НАН) по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV.