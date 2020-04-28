Доллар и евро на межбанке подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 28 апреля 2020 года официальный курс гривни на уровне 27,1025 грн за доллар США.

По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривни на 4 копейки.

Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар США — 27,10 грн/$;

Евро — 29,41 грн за евро;

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Российский рубль — 3,65 гривни за 10 российских рублей.

Как сообщает "Минфин", к открытию межбанка американский доллар в покупке и в продаже подешевел на 1 копейку. Евро в покупке снизился на 11 копеек, а в продаже на 10 копеек.

Вчера межбанк закрылся в диапазоне 27,07/27,11 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,36/29,40. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3634/0,3641.

Напомним, к концу третьего квартала 2020 года Национальный банк Украины планирует покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации в $20 млн в день для наращивания международных резервов.