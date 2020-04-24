НБУ сократил объем валютных интервенций на $30 млн

К концу третьего квартала 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации в $20 млн в день для наращивания международных резервов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, предыдущий индикатор, который действовал с конца 2019 года, составлял $50 млн. В НБУ отмечают, что просмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан.

В апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка части превышает спрос, что позволяет НБУ пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

"Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос. Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находились покупатели и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около 600 млн долларов США", — рассказал заместитель Председателя Национального банк Олег Чурий.

Читайте также: Нацбанк в очередной раз укрепил курс гривни

В Нацбанке добавили, что индикативный объем покупки валюты в $20 млн не является препятствием для рыночного курсообразования, так как составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке.

Напомним, Национальный банк Украины исключил филиппинский песо из перечня иностранных валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривни.

Ранее сообщалось, что 2 апреля Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

В этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.