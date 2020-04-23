Нацбанк в очередной раз укрепил курс гривни

Сегодня, 23 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривни на уровне 27,0536 грн за доллар США.

По сравнению с предыдущим банковским днем, Нацбанк повысил курс украинской валюты на 2 копейки.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Курс гривни по отношению к евро установлен на уровне 29,41 грн за евро. Российский рубль НБУ оценил в 3,53 грн за 10 российских рублей.

К открытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро в покупке снизился на 13 копеек, а в продаже на 12 копеек, передает "Минфин".

22 апреля межбанк закрылся в диапазоне 26,99/27,02 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,30/29,33. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3550/0,3555.

В обменных пунктах средняя цена покупки доллара США составляет 26,97 грн, продажи — по 27,33 грн.

Средняя стоимость покупки евро составляет 28,97 грн, продажи — 29,57 грн.

Напомним, Национальный банк Украины исключил филиппинский песо из перечня иностранных валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривни.

Ранее сообщалось, что 2 апреля Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

В этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.