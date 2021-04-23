Дополнительных карантинных ограничений на Пасху не будет: нужно соблюдать санитарные нормы

Министерство здравоохранения Украины не будет вводить дополнительные ограничения на праздник Пасхи, но призывает всех соблюдать санитарные нормы.

Об этом заявил на брифинге 23 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы подчеркиваем, что праздники должны быть не только веселыми, но и безопасными. Дополнительных карантинных ограничений на период празднования Пасхальных праздников не планируется вводить. В то же время мы обращаемся ко всем — соблюдать те нормы, которые прописаны в постановлении о карантине", — отметил он.

По словам санврача, прежде всего, посещение общественных мест должно проходить с использованием средств индивидуальной защиты — масок, которые закрывают рот и нос. Также необходимо соблюдать дистанцию ​​между людьми 1,5 метра.

Более того, постановлением Кабмина четко определяется норма площади и количество лиц, которые могут посещать помещения, в том числе храмы — 1 человек на 4 квадратных метра.

Кроме этого, Минздрав обратился к религиозным заведениям поощрять проведение онлайн-богослужений, увеличивать количество сессий благословения и сокращать их продолжительность.

Рекомендуется зафиксировать двери храмов таким образом, чтобы был обеспечен воздухообмен внутри помещения.

Также прихожанам рекомендуется посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от домохозяйства, исключить семейные посещения.

На улице, возле храмов, гражданам также обязательно рекомендуется соблюдать масочный режим.

В свою очередь людям пожилого возраста, с хроническими болезнями Минздрав советует вовсе воздержаться от посещения храмов и освящать праздничную корзину на свежем воздухе возле храма.

К тому же, рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно родственников пожилых людей.

Напомним, по последним данным Минздрава, в "красной зоне" карантина сейчас находятся 11 областей Украины.

Как сообщалось, усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации будут продлены в Украине до 30 июня.