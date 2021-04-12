Пасха онлайн может повториться: Ляшко назвал варианты карантинных ограничений на праздник

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть карантинные ограничения во время празднования Пасхи 2 мая 2021 года.

Об этом заявил главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.

Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, уверен главный санврач.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", — допустил Ляшко.

При этом он заверил, что закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.

Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого, по словам санврача, идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса.