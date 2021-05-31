Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю банки выдали бизнесу 1,7 млрд грн

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 тысяч 37 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, из этой суммы 17,888 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

На инвестиционные цели предприниматели получили 5,74 млрд грн, а 20,326 млрд грн было выдано в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 603 кредита на общую сумму 1,7 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30-ю банками.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

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