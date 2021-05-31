  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю банки выдали бизнесу 1,7 млрд грн

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 603 кредита

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 тысяч 37 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, из этой суммы 17,888 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

На инвестиционные цели предприниматели получили 5,74 млрд грн, а 20,326 млрд грн было выдано в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 603 кредита на общую сумму 1,7 млрд грн.

Читайте также:
Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю бизнес получил от банков 1,4 млрд грн

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30-ю банками.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. 

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

TED-доклад: 7 инструментов формирования доверия в бизнес-экосистемах
TED-доклад: 7 инструментов формирования доверия в бизнес-экосистемах
Финотчетность компаний станет доступной в YouControl
Финотчетность компаний станет доступной в YouControl
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
"Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Разведка Великобритании допускает искусственное происхождение COVID-19

  2. Новый аудиосериал о Лобановском на Megogo: истории, которые раньше нигде не звучали

  3. Сезон відпусток та ремонтів. Як зміниться курс гривні з початком літа

  4. Мусор раздора: что сейчас происходит с отходами на Закарпатье и почему это важно

  5. Соцсеть Facebook прекращает поддержку инструмента Facebook Analytics

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...