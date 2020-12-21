Движение курса гривни будет зависеть от результатов аукциона по ОВГЗ, — аналитики

Так, с прошлого понедельника, 14 декабря, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,96 грн/доллар до 27,82 грн/доллар. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", на открытии сессии в понедельник составляет 28,05/28,06 грн/доллар. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85/28,10 грн/доллар до 27,90/28,15 грн/доллар.

"До пятницы, 18 декабря, курс доллара имел потенциал для дальнейшего снижения. Но в течение дня пятницы курс доллара начал активно снижаться, потеряв 30 копеек и закрыв сессию на отметке в 28,00 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объясняет такую ситуацию на рынке так: "В конце прошлой недели появились покупатели валюты, а также начались выплаты из бюджета, что поддержало спрос и вернуло гривню к уровню 28 гривен за доллар". При этом отмечает, что во вторник состоится большое и, вероятно, финальное, размещение ОВГЗ, в результате чего нерезиденты могут вернуть курс к декабрьским минимумам. "Таким образом, рынок ожидает более четких сигналов и следит за балансом спроса и предложения", — говорит Шевчишин.

В остальном, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, рынок ожидает более активные платежи из госбюджета, что поддержит ликвидность и будет способствовать возвращению спроса на доллар США.

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"Правительство заявило о том, что страна завершит год с выполнением всех социальных обязательств. Также, речь идет о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина (одноразовая помощь в размере 8 тысяч гривен). На выплаты зарплат сотрудникам, которые были вынуждены уйти в отпуск из-за карантина, предприниматели смогут получить от государства до 8 тысяч гривен на одного сотрудника для сохранения рабочих мест. Также, закон предусматривает компенсации расходов предпринимателей на уплату единого социального взноса", — говорит Шевчишин.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club прогнозирует, что, вероятно, в ближайшее время гривня останется волатильной вблизи отметки 28 гривен за доллар. "Однако, если станет понятно, что нерезиденты не покупают гривню для завтрашней покупки ОВГЗ, рынок пойдет вверх и в зону 28,15 гривен за доллар", — отмечает он.

Потенциал для дальнейшего роста курса доллара к 28,25 грн/доллар на этой неделе видит Максим Пархоменко. Позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения, по его мнению, сможет проводимый во вторник Минфином аукцион ОВГЗ.

21 декабря, по сравнению с последним банковским днем, пятницей, 18 декабря, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизил с 27,8184 грн/доллар до 27,828 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 21 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,828 грн;

✅ 1 евро — 34,1018 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4601 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,572 грн.

На межбанковском валютном рынке 21 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, также почти не изменился. 18 декабря торги закрылись на уровне 27,98/28,0050 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 27,98/28,01 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 17 копеек. 21 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,0656/34,0993 грн за евро. 18 декабря закрылись на уровне 34,2391/34,2669 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,90-28,10 грн/доллар, по евро — 33,80-34,20 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,02 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,10 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 27,90/28,00 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 12 копеек, в продаже — на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,95/34,08 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке и в продаже вырос на 8 копеек. 18 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,87/34,00 грн/евро.