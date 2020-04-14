Двое сотрудников Запорожской АЭС заражены COVID-19, в Энергодаре усилили карантин

У двух сотрудников Запорожской атомной электростанции, которая расположена в городе Энергодар, обнаружили коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, об этом на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области совместно со штабом по борьбе с коронавирусом заявил исполняющий обязанности директора областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач области Роман Терехов.

"В городе Энергодар выявлено три случая заболевания коронавирусом, два из которых — у работников атомной электростанции. Теперь необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания", — отметил Терехов.

Областная власть предложила ввести в Энергодаре более жестокие меры по ограничению передвижения местных жителей, а также ограничение выезда или въезда в город.

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"После обсуждения этого вопроса участники заседания единогласно признали черту города Энергодар территорией карантинной зоны", — сообщили в ОГА.

По информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на утро 14 апреля в области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в частности в Энергодаре зафиксировано четверо больных.

Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.