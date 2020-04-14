Власти Киева ужесточают въезд в столицу

С 16 апреля в Киеве усилят контроль на постах на всех въездах в город в связи с распространением коронавируса.

Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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По словам мэра, будет введена обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.

"С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя", — сообщил Кличко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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В начале апреля Киевская горгосадминистрация дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.