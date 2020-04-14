В Украине от коронавируса скончались 98 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Такие данные со ссылкой на Центр общественного здоровья передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 80 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 89 случаев;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Кировоградская область — 144 случая;

город Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случая;

Львовская область — 136 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 280 случаев;

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 546 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 тысяч 974 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также сообщалось, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.