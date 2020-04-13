Нардепы разрешили местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Этот законопроект предусматривает разрешение местным властям создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

За закон проголосовали 316 депутатов.

Как сообщает информационное управление Верховной Рады, законопроект предусматривает создание правовых оснований для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

В частности, он предлагает четкое определение понятия "самоизоляция" как пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства.

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Законопроект также предусматривает определение понятия "обсервация" как пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Кабинет министров получает право определять порядок самоизоляции и обсервации, а местные власти — право создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения оказания медпомощи больным и привлекать дополнительно медработников по контракту.

При этом, на срок действия контракта за медработниками сохраняются основное место работы и должность.

Кроме того, закон внедряет норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.