Попит на медичне страхування виріс на 40% — клієнти хочуть вакцинацію та медогляди

Каталізатором зростання попиту в Україні на медичні страховки, за оцінками самих представників страхових компаній, стало розповсюдження коронавірусу.

"Попит на медичне страхування збільшується постійно вже протягом кількох років поспіль. А ситуація з пандемією лише посилила значущість захисту здоров’я і прискорила цей процес. Щомісяця обсяг продажу в цьому сегменті зростає на 20-25% відносно до попередніх місяців, а в порівнянні з минулим роком — до 40%. Порівнюючи з іншими видами страхування, це неабияка динаміка", — каже в коментарі Delo.ua заступник голови правління СК "ІНГО" Сергій Майстренко.

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Що пропонують

Наразі основні існуючі види програм добровільного медичного страхування (ДМС) можна умовно розділити на три класи: економ, стандарт і преміум. В різних страхових компаніях вони можуть носити якісь інші назви як то, наприклад, не "економ", а "базова" чи замість "преміум" "VIP", проте сама їх суть від цього не міняється. Усе, чим вони відрізняються — це їхнє наповнення.

"У них різні розміри страхової суми, відрізняються ліміти відповідальності страховика на опції франшизи, а також програми різняться класом покриття клінік", — розповідає в коментарі Delo.ua керівник управління андерайтингу та методології СК Княжа VIG Вікторія Распопова.

Так, у програмі економ розмір страхової суми найменший. Існує ліміт відповідальності страховика на ряд опцій франшизи, а також ліміт на медикаменти. Ще в економ присутні тільки державні та відомчі клініки.

"Другий вид — це стандарт, тут вже покриття в основному франшизи. Можуть бути франшизи на ряд медустанов, але лімітів, як правило, вже немає. Також в цій програмі крім державних клінік вже є покриття приватних клінік середньої цінової категорії", — каже Вікторія Распопова.

VIP пакет — це вже 100% покриття без лімітів і без франшиз. "Тут вже покриваються всі клініки, в тому числі і найдорожчі клініки преміум рівня", — зазначає керівник управління андерайтингу та методології СК Княжа VIG.

Разом з тим, частина страхових компаній, які сьогодні існують на українському ринку, почала надавати можливість своїм клієнтам створювати власні програми ДМС — так званий, конструктор.

"На основі нашого багаторічного досвіду в страхуванні корпоративного сегменту ДМС, ми помітили, що клієнти найбільше цінують індивідуальні умови та можливість створювати власні програми покриття з гнучкими умовами. Саме такий підхід дозволяє компанії отримати оптимальні умови страхування за лояльними розцінками. Тому компанія вирішила надати схожу можливість страхування і для фізичних осіб. Для цього було створено програму "Архітектор здоров’я", що побудована на принципі конструктора, відомого за іншими видами страхування. Такий конструктор на етапі укладання договору дозволяє людині обрати лише необхідне їй покриття та рівень клінік. Така можливість робить страхування для фізосіб більш гнучким. Тим більше, що останнім часом споживачі стали дуже уважно ставитися до такої опції, як надання допомоги в умовах стаціонару", — розповідає Сергій Майстренко.

Втім, обов’язковими базовими опціями таких "конструкторів" залишаються — швидка допомога та екстрений стаціонар. "Особливу увагу сьогодні клієнти приділяють вибору клінік для стаціонарного обслуговування, а не амбулаторно-поліклінічного, як раніше", — ділиться своїми спостереженнями заступник голови правління СК "ІНГО".

"Ну і звичайно ж, зараз дуже затребуване покриття опції лікування COVID-19", — зазначає також Вікторія Распопова.

Додати таку опцію в програми медичного страхування сьогодні пропонують уже одразу кілька страхових компаній.

Іще однією опцією, яка зараз стала все частіше з'являтися в стандартних програмах корпоративного страхування, за словами Вікторії Распопової, став профогляд персоналу.

"Також зараз дуже популярна вакцинація від грипу. Багато докуповують саме цю опцію. Вона була і раніше, але на неї не було такого великого попиту, як зараз. Корпорації замовляють таку опцію для мінімізації інфікованості. Для того, щоб співробітник залишався працездатним, працював і не виходив з робочого процесу. Вакцинація від грипу вважається профілактичним заходом і означає,що людина буде мати вже якийсь імунітет до грипу. Крім вакцинації стали частіше замовляти для колективів в якості профілактики і опцію вітамінізації", — розповідає Вікторія Распопова.

Що впливає на ціну

За словами начальника управління розвитку медичного та особистого страхування СГ "ТАС" Олексія Журавльова, на вартість самої програми добровільного страхування впливає безліч факторів: наявність додаткових опцій, кількість співробітників на підприємстві (якщо мова іде про корпоративне страхування), розстрочка страхового платежу, рівень медичних установ, франшизи і т.п.

"Наразі середня вартість пакету медичного страхування складає від 12 тисяч гривень по ринку за умови вибору брендових клінік середнього рівня", — констатує Сергій Майстренко. При цьому він зазначає, що переважна більшість клієнтів включає в свої програми можливість обслуговуватися в приватних клініках.

Також на вартість медичної страховки впливає і вік клієнта. Так, дитячий поліс коштуватиме дорожче ніж для людини середнього віку.

"Найдорожчими є пакети для немовлят (до 1 року), які включають патронаж та вакцинацію згідно програми МОЗ. Як правило, дитячі пакети дорожчі за дорослі в середньому на 4-5 тисяч гривень", — каже Сергій Майстренко.

Загалом, чим дитина старша за віком, тим дешевше для неї обійдеться батькам пакет страхування.

Зазвичай, не продають ні за які гроші пакети медичного страхування українські страхові компанії людям старше 60 років. Також недоступним є медичне страхування для інвалідів, онкохворих, хворих на туберкульоз, тих, хто на обліку в психіатричному диспансері, хворих саркоідозом, хворих на цукровий діабет, ВІЛ-інфікованих, алкоголіків, наркоманів , токсикоманів, людей з хронічною нирковою недостатністю, що вимагає проведення гемодіалізу тощо.

Зазначимо, перед оформленням страховки страхувальник має пройти обов’язковий медогляд.

Результати такого медогляду також можуть відобразитися, якщо не відмовою у страхуванні, то на ціні самого страхового полісу. Найбільше вартість страховки може підскочити, якщо при медичному огляді були виявлені проблеми з опорно-руховим апаратом чи в плані гінекології. Найменше — якщо проблеми з травною системою чи легенями.

Також на вартість страховки впливає місце проживання людини, що оформлює таку страховку. Чим далі вона живе від медичних закладів, що можуть у разі потреби надати їй допомогу, тим більшою буде вартість такої страховки.

Зекономити на страховці можна, якщо оплачувати її одразу одним платежем. Зауважимо, страхові компанії також надають можливість оплати страхового поліса раз на місяць чи раз на квартал, можливі і інші індивідуальні варіанти. Однак, при умові повної одноразової оплати страхові компанії, зазвичай, надають своєму клієнту знижку на поліс страхування, оскільки це позбавляє їх від зайвих проблем, що стосуються адміністрування та обліку.

Також дешевше обходиться людині поліс медичного страхування — на 10-20% — якщо це корпоративне (страхується весь робочий колектив) або ж групове (кілька людей домовляються і страхуються за однією програмою).

Згідно з статистикою страхових компаній, співвідношення кількості приватних і корпоративних страховок в Україні приблизно однакове. Хоча, при цьому є страхові компанії, які працюють виключно тільки з корпоративним сегментом.

Загалом, зважаючи на багато нюансів, індивідуальності підходів, юристи радять дуже уважно ставитися до формування своїх пакетів медичного страхування і їх наповненості, щоб у разі потреби, коли людина розраховує на страховку, не виявилося, що саме потрібної опції існуюча у неї страховка не покриває.