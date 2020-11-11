Страхування від Covid-19: що пропонують, чи варто та на що потрібно звернути увагу

У страхових компаніях з початку поширення Covid-19 фіксують підвищений інтерес зі сторони українців до страхування від цієї хвороби.

"Як тільки було оголошено пандемію, в Україні став актуальним захист від особливих ризиків. До нас стало надходити багато запитів на поліси, які б покривали коронавірус або інші критичні захворювання. Сьогодні приблизно 90% запитів або пролонгацій на медичне страхування просять включити захист від коронавірусу", — каже в коментарі Delo.ua заступник голови правління СК "ІНГО" Сергій Майстренко.

Такий запит змусив страхові компанії, які іще у березні цього року заявляли, що у зв’язку з тим, що ВООЗ надав Covid-19 статусу пандемії, виплачувати страхових виплат українцям, що захворіли на коронавірус, за договорами медичного страхування не будуть, переглянути свою політику.

"З урахуванням ситуації, що склалася опцію лікування Covid-19 у нас тепер можна додати в програми корпоративного медичного страхування. Додаткова опція по покриттю Covid-19 може бути або в межах корпоративного ліміту, або як окремо опція з описом безпосередньо, що туди входить", — каже в коментарі Delo.ua керівник управління андерайтингу та методології СК Княжа VIG Вікторія Распопова, — "Найчастіше це послуги на діагностику з виявлення Covid-19, ПЛР діагностика. Також може бути КТ діагностика, проведення КТ легенів, якщо вже починається симптоматика, пов'язана з розвитком пневмонії. Тобто, це може бути діагностичний блок і далі блок лікування".

Сам блок лікування в програмі СК Княжа прописується. В основному, це забезпечення медикаментами при амбулаторній допомозі. "Поки що це неспецифічне лікування, а специфічного ще не розроблено. В основному це препарати, які спрямовані на противірусне лікування. Наступний блок — стаціонарне лікування, яке покриває забезпечення медикаментами. Все лікування йде за державними програмами, на базі певних державних лікарень, які, як правило, зі страховими не працюють, за рідкісними винятками. Тому саме страхові компанії відшкодовують і забезпечують медикаментами", — каже Вікторія Распопова.

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Виплатний продукт Короназахист+, що призначений для покриття лікування Covid-19 з’явився і у СК "ІНГО". За цим продуктом СК "ІНГО" пропонує своїм клієнтам покриття 3-х категорій із різними страховими сумами — від 30 тисяч грн до 100 тисяч грн. В покриття також включені виплати на госпіталізацію (від 6 до 20 тис грн) та щоденні грошові виплати за кожний день госпіталізації — від 180 грн/добу до 600 грн/добу. "Враховуючи, що наша програма є виплатним продуктом, тобто у разі настання страхового випадку людина отримує певну суму у вигляді відшкодування, то найкращим варіантом захисту буде пакет Максимум з найбільшою страховою сумою", — зазначає Сергій Майстренко.

Серед компаній, які так чи інакше сьогодні готові страхувати від ризиків коронавірусної хвороби, сьогодні, окрім уже згадуваних, "ARX", "Універсальна", "ПЗУ Україна", "Оберіг", "АСКА-Життя", "Альфа Страхування","ВУСО", "Євроінс Україна", "Країна", "Провідна" тощо. Вартість залежить від суми страхового покриття в кожному конкретному випадку. В середньому ціна поліса на 6 місяців з покриттям у 30 тисяч гривень починаеться від 400 гривень.

"Однак, таку послугу запустили далеко не всі страхові компанії, тому що не всі готові працювати з таким видом страхування. Відсутність реальної статистики не дозволяє прорахувати реальний тариф, тому не всі СК готові ризикувати", — каже в коментарі Delo.ua керуючий партнер юридичної фірми "Горецький і партнери" Олег Горецький.

Загалом, за словами Горецького, страхування від коронавірусу мало чим відрізняється від страхування від будь-якої іншої інфекційної хвороби, тому і страхувальні пакети від Covid-19 можуть бути різними. "В основному страховий пакет коштує від 150 до 1500 гривень, терміном від 3 до 6 місяців. Деякі компанії платять страхову виплату в разі підтвердження самого факту захворювання (така виплата становить 2000-5000 тисячі гривень). Для підтвердження захворювання необхідно мати результат аналізу, який було отримано в сертифікованій лабораторії. Звичайно, більша сума страхового відшкодування виплачується при госпіталізації, приблизно 10 000 — 15 000 тисяч гривень", — розповідає він.

Також у зв'язку з новими правилами в'їзду на територію ЄС, згідно з якими кожен громадянин повинен мати медичний сертифікат міжнародного зразка про відсутність коронавірусної хвороби, деякі страхові компанії допомагають в організації тестування і отриманні такого документа, а також пропонують страхові пакети від Covid-19, які діють не тільки на території України, а й за кордоном.

Підводні камені

Про те, що страхування від Covid-19 може бути реально діючим для молодих здорових людей, які, ймовірніше за все, якщо і захворіють на коронавірус, матимуть легкий перебіг хвороби і не потребуватимуть дороговартісного лікування, а ті особи, які дійсно знаходяться у групі ризику, скоріше за все, виплату не отримають, говорить в коментарі Delo.ua юрист ЮКК "Де-Юре" Наталя Ляшенко.

"Страхування від коронавірусу є варіантом добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби. Отже, більшість ризиків неотримання виплат аналогічна до подібних договорів страхування — зокрема, наявність у особи супутніх захворювань та станів, які виключають визнання випадку страховим. У даній ситуації це є надважливим, оскільки саме особи з захворюваннями серцево-судинної системи, діабетом, онкологічними захворюваннями є тією групою ризику, яка найбільш вразлива до коронавірусу", — зазначає вона.

Тут варто зауважити, що людей із групи ризику не поспішають страхувати від проявів коронавірусу і самі страхові компанії.

"Серед основних винятків та обмежень у страхуванні в компанії ІНГО є вік людини. Ми приймаємо на страхування лише людей віком від 1 до 59 років включно. Також не зможемо застрахувати людей з 1 та 2 ступенем інвалідності та інфікованих ВІЛ/СНІД. Однією з умов прийняття на страхування є заповнення Декларації про стан здоров’я, в якій має бути зазначено, що на цей момент у людини немає симптомів коронавірусу", — говорить Сергій Майстренко.

В той же час, за словами Наталі Ляшенко, важливо звертати увагу на умови, за яких здійснюється виплата, та як саме підтверджується настання страхового випадку.

"Наразі бачимо, що стандарти лікування коронавірусу — до речі, не тільки в Україні — тяжіють до скорочення випадків стаціонарного лікування та уникнення надмірної діагностики. Так, наприклад, особа, яка мала контакт з хворим і не має симптомів Covid-19, тестування не проходить, і по завершенню терміну самоізоляції припиняє її без будь-яких додаткових обстежень", — говорить юрист.

Вона звертає увагу на те, що деякі програми страхування передбачають виплати тільки у випадку стаціонарного лікування протягом певного строку (спробуйте зараз госпіталізуватися), деякі передбачають початок дії страхового захисту лише через 15 днів з дати укладення договору (на випадок, якщо людина звернеться для укладення договору розуміючи, що, імовірно, захворіла).

"Окрім того, може не визнаватися страховим випадком подія, яка сталася внаслідок самолікування, використання народних методів лікування, вживання харчових добавок. Звичайно, постає питання щодо встановлення причинно-наслідкових зв’язків між вживанням, скажімо, трав’яних чаїв та розвитком ускладнень, які призвели до необхідності госпіталізації, проте формально підстава для сумніву наявна, і на безумовне отримання виплати розраховувати не доводиться", — зауважує Наталя Ляшенко.

Також юрист звертає увагу на те, що для підтвердження факту настання страхового випадку необхідно буде надати результат лабораторного тестування методом ПЛР, на підставі якого встановлено діагноз Covid-19. "І хоча це здається найочевиднішою умовою, тут також можуть бути приховані ризики, адже виявлення РНК коронавірусу можливе не у будь-який момент хвороби, і несвоєчасне відібрання біологічних зразків для тестування може призвести до отримання негативного результату при тому, що усі клінічні прояви коронавірусу наявні. Фактично, людина може дійсно хворіти на Covid-19, але не мати позитивного результату тестування, не бути госпіталізованою і, відповідно, не отримати виплату", — каже Наталя Ляшенко.

Загалом, за словами Олега Горецького, "підводними каменями" страхових договорів можуть бути:

✅ строк дії договору;

✅ територіальність договору (в договорах може бути вказано на території якої держави / держав він діє. Наприклад існують обмеження щодо дії договорів на території окремих районів Донецької та Луганської областей України, АР Крим, зон військових дій та збройних конфліктів);

✅ перелік та вартість медичних послуг, передбачених договором;

✅ перелік лікувальних закладів, у яких особі буде надано медичну допомогу (при чому є майже 100% імовірність того, що особі, яка захворіла на COVID-19 надаватиметься медична допомога лише у державних закладах).

"При укладанні договору страхування від короновірусної хвороби необхідно звертати увагу на страхові суми, термін і територію дії договору. Не потрібно оформляти договір аби-який, адже наслідки можуть бути негативні. Краще за все оформити якісний договір страхування, і у випадках настання страхової події, страхова компанія в разі збитку виплатить вам відповідну компенсацію", — каже керуючий партнер ЮФ "Горецький і партнери".

Разом з тим, варто розуміти, що страхові виплати жодної із страхових компаній в Україні не покривають повністю витрат на лікування від Covid-19. Особливо, якщо, мова йде про лікування у приватних клініках.

За оцінками медиків (самі пацієнти говорять про більші суми), вартість одного медикаментозного дня обходиться хворому на коронавірус у державній клініці у суму від 2 до 2,5 тисяч грн, у реанімації — 5-6 тисяч гривень. Загалом, вартість лікування хворого на коронавірус варіюється у межах 20-60 тисяч гривень.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua