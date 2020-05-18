Экс-акционеры ЮКОСа устроили новую охоту за российскими активами — СМИ

Бывшие акционеры компании ЮКОС наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через "Союзплодоимпорт".

Об этом пишет The Bell со ссылкой на нидерландские СМИ.

Как рассказал представитель GML (холдинг, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа), компания планирует выставить бренды на продажу уже в сентябре, а вырученные средства — направить в счет погашения присужденной экс-акционерам компенсации за активы ЮКОСа в сумме на $50 млрд.

"В то время как Россия игнорирует решения международных судов, мы в соответствии с законом, будем конфисковывать российскую госсобственность. Иск о брендах в Нидерландах — только начало", — рассказал нидерландскому изданию NRC глава GML, бывший финдиректор владевшей ЮКОСом группы "Менатеп" Тим Осборн.

NRC пишет, что претензия отправлена российской стороне. Гендиректор представляющего интересы России АНО "Международный центр правовой защиты" Андрей Кондаков сообщил РБК, что слышал новости об аресте. Центр обжалует их в стандартном порядке.

В прошлом году Россия проиграла апелляцию по делу об активах ЮКОСа на $50 млрд, однако детали вердикта стали известны только в конце февраля.

Решение фактически обнулило все успехи России в Гааге с первого решения третейского суда от 2014 года (в 2016 году окружной суд Гааги его отменил).

Перед Россией вновь встала перспектива арестов зарубежного имущества и выплаты крупных сумм — что и начинает происходить сейчас.

Напомним, в феврале Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

11 февраля 2016 года российское бюро Интерпола направило в головную организацию материалы для объявления в розыск бывшего главы ЮКОСа. На следующий день Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск.

25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о помиловании.