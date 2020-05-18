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В мире 1 час назад

Экс-акционеры ЮКОСа устроили новую охоту за российскими активами — СМИ

России грозит утрата водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya, которые стали первой жертвой новой охоты экс-акционеров ЮКОСа на российские активы

Фото: РБК Фото: РБК
Фото: РБК

Бывшие акционеры компании ЮКОС наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через "Союзплодоимпорт".

Об этом пишет The Bell со ссылкой на нидерландские СМИ.

Кратко и по делу в Telegram

Как рассказал представитель GML (холдинг, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа), компания планирует выставить бренды на продажу уже в сентябре, а вырученные средства — направить в счет погашения присужденной экс-акционерам компенсации за активы ЮКОСа в сумме на $50 млрд.

"В то время как Россия игнорирует решения международных судов, мы в соответствии с законом, будем конфисковывать российскую госсобственность. Иск о брендах в Нидерландах — только начало", — рассказал нидерландскому изданию NRC глава GML, бывший финдиректор владевшей ЮКОСом группы "Менатеп" Тим Осборн.

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NRC пишет, что претензия отправлена российской стороне. Гендиректор представляющего интересы России АНО "Международный центр правовой защиты" Андрей Кондаков сообщил РБК, что слышал новости об аресте. Центр обжалует их в стандартном порядке.

В прошлом году Россия проиграла апелляцию по делу об активах ЮКОСа на $50 млрд, однако детали вердикта стали известны только в конце февраля.

Решение фактически обнулило все успехи России в Гааге с первого решения третейского суда от 2014 года (в 2016 году окружной суд Гааги его отменил).

Перед Россией вновь встала перспектива арестов зарубежного имущества и выплаты крупных сумм — что и начинает происходить сейчас.

Напомним, в феврале Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

11 февраля 2016 года российское бюро Интерпола направило в головную организацию материалы для объявления в розыск бывшего главы ЮКОСа. На следующий день Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск.

25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о помиловании.

 

 

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