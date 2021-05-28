Экс-глава Службы внешней разведки погиб на отдыхе в Египте

Бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб.

По данным издания "Страна.ua", мужчина слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул с глубины в 40 м.

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Его госпитализировали, но откачать не смогли. Отмечается, что он отдыхал вместе с женой в отеле Jaz Dahabeya.

В Министерстве иностранных дел, как сообщает "Интерфакс-Украина", смерть Гвоздя подтвердили. По информации ведомства, спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию.

"В то же время, несмотря на проведенные по время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть. Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными", — уточнили в министерстве.

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Отметим что декомпрессионная, или кессонная, болезнь — явление, распространенное среди водолазов и возникающее главным образом из-за быстрого понижения давления вдыхаемой газовой смеси, в результате которого газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь пострадавшего.

В результате происходит вспенивание крови и разрушение стенок клеток и кровеносных сосудов, которые блокируют кровоток. При тяжелой форме это может привести к параличу или смерти, как в данном случае.

Напомним, что Гвоздь возглавил СВР сразу после Майдана — 27 февраля 2014 года. Уволен он был указом Петра Порошенко от 29 апреля 2016 года.

Отметим также, что в прошлом году на пляже в Египте одновременно утонули 11 человек, бросившиеся спасать ребенка.