Экс-комбат "Айдара" Мельничук задержан в Греции по запросу РФ

На греческой границе задержан бывший народный депутат Украины и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

Об этом экс-нардеп рассказал на своей странице в Facebook 1 марта.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", — заявил Мельничук.

По словам комбата, он находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос — Delo.ua) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", — сказал экс-нардеп.

Напомним, 9 ноября 2019 года в Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу России задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура. Он был участником боевых действий на Донбассе (позывной "Тополь"). В тот же день в Киеве под посольством Польши устроили акцию в поддержку Мазура.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни.

В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и РФ 7 сентября.

10 ноября польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.

12 ноября стало известно, что Мазур в сопровождении консула вернулся в Украину.