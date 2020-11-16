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Экс-руководитель ОПЗ Синица заблокировал увольнение через суд

Сам Синица находится на самоизоляции из-за коронавируса и узнал об увольнении из СМИ

Фото: пресс-служба ОПЗ Фото: пресс-служба ОПЗ
Фото: пресс-служба ОПЗ

Овидиопольский райсуд Одесской области своим решением запретил менять руководство Одесскрнр припортового завода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николай Синица, которого  решением Кабмина от 11 июля уволили с должности и.о. главы  правления ОПЗ.

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По его словам, он две недели находится на самоизоляции из-за коронавируса и поэтому "с большим удивлением узнал из СМИ, что Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности председателя правления АО Одесский припортовый завод вместо меня другого человека".

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Как утверждает Синица, ФГИУ мотивировал свое решение недостатками, которые обнаружил внеплановый внутренний аудит ОПЗ. Однако, по словам Синицы, ни он сам, ни другие должностные лица ОПЗ не видели результатов этого аудита.

"Более того, сам аудит проводился вопреки всем нормам и действующим законодательным актам Украины. А аудиторы присутствовали на предприятии (и это зафиксировано документально) только один день, за который вряд ли могли ознакомиться с документами общим объемом более 1000 листов", — написал Синица.

По его словам, он обратился в Овидиопольский районный суд Одесской области, который вынес постановление, которым запретил менять руководство Одесского припортового завода.

Напомним, на прошедшей неделе Кабмин назначил и.о. руководителя ОПЗ Николая Парсентьева, уволив с этой должности Синицу.

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