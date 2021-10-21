Политика 1 час назад

Экс-руководство киевской "Муниципальной охраны" подозревают в воровстве почти 5 млн грн

Следствие установило, что в отдельных случаях при закупке формы стоимость завышалась в два раза

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители 21 октября провели обыски в рамках уголовного производства по факту поставки по завышенной стоимости форменной одежды коммунальному предприятию "Муниципальная охрана". Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следственные действия проводили главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области вместе со следователями Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, проведенная комплексная товароведческая и экономическая экспертиза установила завышение стоимости одежды, поставлявшейся по договору между КП и частным предприятием в 2019-2020 годах, на сумму более 4,7 млн грн. В частности, по отдельным договорам, согласованным чиновниками КП, суммы были завышены вдвое.

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По результатам следственных действий и полученных во время досудебного расследования доказательств 21 октября двум бывшим руководителям "Муниципальной охраны", а также директору подрядной организации, поставлявшей форму, было сообщено о подозрении.

Им вменяют части 3, 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору, в крупном или особо крупном размере). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что "Муниципальная охрана" была одним из первых коммунальных предприятий, куда правоохранители приходили с обысками в рамках кампании, начатой в середине мая в отношении коммунальных структур столицы. Тогда претензии касались вымывания из горбюджета 580 тысяч грн путем закупки КП услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников, которые реально не оказывались.

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