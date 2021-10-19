Политика 1 час назад

В преддверии отопительного сезона за хищения в "Киевтеплоэнерго" взялась СБУ

Следствие подозревает, что на ремонте теплосетей "распилили" 1,5 млн грн

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители 19 октября проводят обыски в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", расследуя дело о завышении стоимости ремонта теплосетей в Соломенском районе Киева.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следственные действия проводит главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.

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Следствие установило, что между структурнім подразделением "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием был заключен договор о капитальном ремонте аварийного участка тепловых сетей на улице Антонова.

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В ходе проверки Киевгорадминистрации и КП "Киевэкспертиза" было выявлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения стоимости использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн.

По результатам проведенных следственных действий директору "Киевских теплосетей" сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность), а бывшему директору подрядной организации — по части 5 статьи 191 и части 2 статьи 366 УК (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; служебный подлог).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В прокуратуре при этом подчеркивают, что проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия и оно работает в обычном режиме.

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Напомним, что массовые обыски в различных коммунальных структурах Киева начались в середине мая и проходят с различной интенсивностью до сих пор. Власти столицы во главе с мэром Виталием Кличко считают кампанию направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы КГГА. В конце сентября градоначальник также заявил, что многочисленные обвинения столичных властей в коррупции будут проанализированы некой юридической компанией, заключившей меморандум с КГГА.

В свою очередь Государственное бюро расследований в начале октября заявило, что оценивает ежегодный ущерб от коррупции властей Киева в 10 млрд грн. Среди множества дел, расследуемых бюро, оно тогда упоминало и расследование в отношении чиновников "Киевтеплоэнерго". Кроме СБУ и ГБР претензии к этому КП предъявляла и налоговая милиция.

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