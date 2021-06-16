Эксперт: У решения НАПК о незаконности назначения главы "Нафтогаза" политический подтекст

"Политические игрища вокруг должности руководителя стратегического предприятия только будут создавать управленческий хаос и неопределенность в ней, в чем сейчас больше всего заинтересованы", — написал Кушнирук.

По его мнению, политические спекуляции вокруг руководителя НАКа ослабляют позиции Украины в вопросе переговоров с западными партнерами относительно запрета на строительство газопровода "Северный поток-2". Они дают России дополнительные аргументы в пользу достройки газопровода и ввода его в эксплуатацию.

Экономист также обратил внимание, что ранее глава НАПК не демонстрировал подобную принципиальность относительно выполнения норм закона относительно назначения бывших чиновников на должности руководителей государственных компаний.

"У меня большие сомнения, что речь идет о личной инициативе господина Новикова по проверке решения Кабмина. По крайней мере, при похожих ситуациях, например, во время назначения председателем правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который до того занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры, никакой реакции со стороны НАПК не было", — напомнил Кушнирук.

Он также отметил, что лично Юрий Витренко на должности первого заместителя министра энергетики никаких решений в отношении "Нафтогаза" не принимал, они принимались правительством как коллегиальным органом.

"Нафтогаз" находится под прямым руководством Кабмина. Во-вторых, учитывая, что Витренко был исполняющим обязанности министра Минэнерго, он не мог голосовать на заседаниях правительства ни по каким вопросам, в том числе касающимся НАК "Нафтогаз". В лучшем случае, он мог давать свои рекомендации тем или иным министерствам относительно деятельности этой государственной компании, но они ни на что не влияли, не говоря уже о том, что по факту их просто не учитывали", — пояснил эксперт.