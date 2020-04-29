Эпидемия коронавируса в Киеве развивается по сицилийскому сценарию — YouControl

Аналитики Youcontrol представили новый интерактивный прогноз заболеваемости от коронавируса по областям Украины. Согласно их расчетам эпидемия коронавируса в Киеве развивается по оптимистичному, так называемому сицилийскому сценарию.

Об этом сообщается в блоге компании.

YouControl создал алгоритм, который выстраивает графики потенциального распространения заболеваний в каждом регионе Украины. Для наглядности взяты сценарии распространения Covid-19 в трех регионах Италии — Ломбардии, Тоскане и Сицилии.

Начинается отсчет после пяти подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 100 000 населения. Сценарий Тосканы — это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии — спокойный, а Ломбардии — наиболее пессимистический. Расчет прогнозируемого количества больных в Украине базируется на ежедневной статистике Минздрава.

"Например, в соответствии с расчетом на 28 апреля, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию "Тоскана". Согласно прогнозу YouControl, в случае подтверждения пессимистического сценария уже 2 мая количество больных в Черновицкой области может составить 1893 человека. В то же время в случае пессимистического сценария на Волыни количество больных может составить 370 человек, а в Киеве — 1532 человека, что больше напоминает сценарий "Сицилия". Заметим, что линия прогноза дает три варианта развития ситуации: пессимистический, базовый и оптимистический и рассчитывает автоматически количество необходимых кроватей стационара и интенсивной терапии", — сообщают аналитики Youcontrol.

Кроме прогноза по регионам Украины в обновленной карте обеспеченности больниц предоставляется также общая статистика заболеваний, в которой отдельно указанный больной Covid-19 медперсонал и количество свободных коек интенсивной терапии.

"Можно сопоставить данные прогноза с уровнем заполненности больниц на карте и таким образом выяснить критические регионы, в которых прежде всего возникнет нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом в будущем. Как это произошло в Ломбардии, где нормативный уровень оснащенности оказался недостаточным в соответствии с масштабом проблемы", — комментирует дополнения в карте Сергей Мильман, основатель и СЕО YouControl.

Карта обновляется ежедневно, поэтому пользователь может получить информацию об уровне заболеваемости по регионам, переключаться между прогнозными и фактическими данными, сопоставлять украинские тренды со сценариями заболеваемости в регионах Италии.

Таким образом прогноз заболеваемости Covid-19 позволяет ориентировочно рассчитать возможное количество больных в течение недели для каждой выбранной области Украины.

В компании отмечают — это поможет работникам органов госуправления, благотворительным организациям, фармпроизводителям и дистрибьюторам получить инструмент, который покажет нагрузки на больницы и врачей, а также рост спроса на лекарственные средства и другие ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Как считал YouControl?

Для своего прогноза YouControl сначала исследовал, как происходит распространение коронавирусной инфекции в различных регионах Италии. Данные для исследования взяты в ISTAT, Dipartimento della Protezione Civile. Число подтвержденных случаев заболеваемости на 100 тысяч жителей исчислялась отдельно для каждого региона на каждый день.

На графике горизонтальная шкала указывает на количество дней, прошедших от регистрации первых пяти случаев на 100 тысяч жителей.

"Именно пять подтвержденных случаев на сто тысяч человек можно считать критическим порогом для старта дальнейшего развертывания заражения. Именно этот порог будет корректно сравнивать и сопоставлять с данными заражения других регионов", — рассказывает Роман Корнилюк, аналитик YouControl и автор методологии прогнозирования.

Почему именно эти сценарии:

➡️ "Ломбардия" — наиболее пессимистичный сценарий при высокой скорости заражения, привел к высоким потерям и катастрофическим последствиям.

➡️ "Тоскана" — базовый сценарий, где можно увидеть среднюю скорость заражения для итальянских регионов.

➡️ "Сицилия" — оптимистичный сценарий, который показывает медленное распространение вируса, характерное для южных и островных регионов Италии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подробно рассказал, как и когда в столице начнут отменять антикоронавирусные ограничения. Уже с 12 мая, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, разрешат работу ателье и непродовольственных магазинов, а так же разрешат посещать парки и скверы для прогулок.

Однако детсады, школы и ТРЦ пока остаются на карантине.