В Украине создали онлайн-карту уровня медицинского обеспечения регионов

Сегодня, 9 апреля, в украинском кризисном медиа-центре YouControl вместе с представителями госструктур и общественных организаций представил интерактивную карту, которая показывает обеспечения больниц и динамику распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Как отмечают в YouControl карта сформирована на основе отчетов всех больниц Украины по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием и работниками. Она позволяет узнать текущее состояние, а незарабором начнет прогнозировать потребности.

"Для решения проблемы обеспечения больниц и повышения защиты врачей государственные и общественные организации пытаются объединяться, но этого ресурса недостаточно, и он немного эмоционально сейчас разбрасывается по всей стране. Поэтому мы решили сделать свой вклад и работать вместе над этой проблемой совместно создать инструмент, который смог бы помочь видеть, где именно нужна помощь и какая. Именно для этого мы сделали эту интерактивную карту, на которой очень легко найти, что нужно в какой больнице. Это можно видеть, как на уровне страны, так и на уровне отдельного учреждения", — отметил основатель YouControl Сергей Мильман.

На карте, созданной YouControl, данные автоматически анализируются системой и рассчитывается показатель, на сколько дней хватит ресурсов больнице, в соответствии с алгоритмами Минздраве.

В настоящее время при помощи карты можно узнать следующую информацию:

– остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц в оборудовании (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);

– количество врачей (их квалификация, возраст и или сколько работает с COVID-19);

– количество коек (занятых и свободных среди боксовых, инфекционных, реанимационных);

– заболеваемость (число лиц с подозрением, госпитализированных, подтвержденных и смертельных случаев).

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Документ касается исключительно больниц, определенных Минздравом как опорные в регионах. Эти данные собираются командой ГП "Медицинские закупки Украины" с помощью собственной информационно-аналитической системы MedData. Форма для заполнения была разработана по запросу и в соответствии с требованиями МЗ.

На ежедневной основе эти данные анализируются и передаются в Минздрав, который является распорядителем этой информации. Ожидается, что они вскоре появятся в формате открытых данных на специализированном сайте.

По информации YouControl, большая часть больниц Украины имеет костюмов биозащиты менее, чем на четыре дня активного использования. Одноразовых хирургических масок хватит не более, чем на месяц.

Напомним, Министерство цифровой трансформации создало карту, на которой отмечены нарушения самоизоляции лицами, которые недавно вернулись из-за границы.