Эстонцы начали тестировать имунные паспорта

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, который собирает результаты тестов на антитела к коронавирусу, и позволяет поделиться этими результатами с другими людьми, передает Reuters.

Как отмечаете агентство, эта система должна обеспечить более безопасное возвращение сотрудников на рабочие места после отмены карантинных мер, принятых в связи с пандемией SARS-CoV-2.

В команду разработчиков паспорта вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt.

"Цифровой паспорт иммунитета направлен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества по всему миру двигаться дальше в своей жизни во время пандемии", — заявил основатель Transferwise и представитель неправительственной организации Back to Work Таавет Хинрикус.

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При помощи цифрового паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного человека может пользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.

Согласно последним данным, в Эстонии официально зарегистрировано 1 тысяча 794 случая заражения коронавирусом, 64 пациента умерли. При этом, 956 человек вылечились от болезни.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая.

Ранее сообщалось, что команда разработчиков правительственного мобильного приложения "Дія" объявила о преодолении важного рубежа в 2 млн загрузок приложения спустя два месяца после запуска.