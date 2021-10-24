Европа может одобрить запуск "Северного потока — 2" без сертификации, — Зеркаль

В условиях, когда газ стремительно дорожает, а отапливать дома чем-то нужно, Европа может стать более сговорчивой и одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации.

Об этом рассказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью "Радио Свобода".

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"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения энергетического кризиса, возможно, и рискнет", — сказала Елена Зеркаль.

Она напомнила, что в конце следующей недели должна состояться встреча лидеров G20. В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм — ред.), который сейчас мы видим, использованный очень хорошо", — добавила Елена Зеркаль.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд, а во втором полугодии российский газовый монополист получит "какие-то цифры, которые невозможно представить".

Отметим, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Российская Федерация не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

К слову, не только Евросоюз может решить судьбу "Газпрома". "Нафтогаз Украины" уже подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Кроме того, Польша, власти которой неоднократно высказывали свое негативное отношение к российскому газопроводу, будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Более того, в польской госкомпании PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по существу требованиям для сертификации.