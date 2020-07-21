Евросоюз утвердил масштабный план восстановления экономики на 750 млрд евро

Лидеры Европейского Союза 21 июля утвердили создание фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса с капиталом в 750 млрд евро.

Он должен помочь преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС, сообщает The Guardian.

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Указано, что такой договоренности удалось достичь на пятый день саммита Евросоюза, который изначально планировался двухдневным, а в конце стал самым длинным в истории ЕС.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что такие длительные переговоры стоят достигнутого результата, и на этот раз Евросоюз нельзя обвинять в том, что он сделал "слишком мало, слишком поздно".

Как предполагается, фонд восстановления ЕС, состоящий из 390 млрд евро в виде грантов и 360 млрд евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 трлн евро. Таким образом, общий финансовый пакет составит 1,82 трлн евро.

При этом начальное предложение по фонду восстановления экономики предусматривало распределение субсидий и займы в соотношении 500 и 250 млрд евро соответственно. Однако такое соотношение не устраивало часть членов ЕС (Австрию, Нидерланды, Данию, Швецию), поэтому эти статьи фонда перераспределили.

Ранее Европейская комиссия прогнозировала сокращение экономики Евросоюза в 2020 году на рекордные 8,3% в связи с пандемией коронавируса.

Также стало известно, что предусматривает план Еврокомиссии по восстановлению ЕС на 750 млрд евро.