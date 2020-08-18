Каких финансовых механизмов ждать в 2021 году: семь пунктов инвестиционного закона под МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запуске новых финансовых инструментов в Украине. Верховная Рада приняла документ еще 19 июня — он был одним из требований меморандума с Международным валютным фондом по новой программе stand-by. Как отметили в Офисе президента, новые правила устранят проблемы, мешавшие полноценной работе и развитию рынков капитала.

Корреспонденты Delo.ua проанализировали основные положения нового закона и выделили семь пунктов, которые унифицируют работу финансовых инструментов в Украине.

Первое: закон вводит понятие "рынка капитала". Оно будет обобщающим сразу для нескольких определений: фондового рынка, рынка деривативных финансовых инструментов и денежных рынков. Например, фондовым рынком (или рынком ценных бумаг) будут считаться все его участники, а также отношения между ними, включающими выдачу, оборот и выполнение обязанностей по покупке и учету ценных бумаг. В частности, в Кодексе об административных правонарушениях Украины в статьях заменят отдельные определения вроде "фондового рынка" на более широкое понятие "рынка капитала".

Появится также понятие "администратор по выпуску облигаций". Это будет юридическое лицо, которое действует от своего имени и в интересах владельцев корпоративных, ипотечных облигаций и облигаций местного займа. Администратор, например, может выступить стороной в суде, защищая позицию владельцев этих облигаций, или организовывать собрания владельцев акций.

Второе: появится и понятие "квалифицированного инвестора в финансовые инструменты". Определение подразумевает, что это инвесторы, которые "обладают умением, опытом и знаниями в области рынка капитала, достаточными для принятия самостоятельных инвестиционных решений". Шестая статья закона более конкретно определяет, кто относится к этой категории: международные финансовые организации, иностранные государства и их центральные банки, центральные органы власти Украины, Национальный банк Украины, а также банки и страховые компании.

Кроме того, к "квалифицированным инвесторам" отнесут предприятия (в том числе и иностранные), если они подпадают минимум под два критерия из следующего списка: итог их баланса составляет не меньше 20 млн грн; чистый годовой доход от реализации товаров, работ и услуг за последний финансовый год составил не меньше 40 млн грн; собственные средства — не меньше 2 млн грн. Отметим, что методику расчетов последней суммы должна утвердить Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Третье: Среди норм закона есть и перечень обязательств инвестиционной фирмы (ИФ) перед клиентом. Так, информация об ИФ должна быть правдива и понятна клиенту. В том числе, это касается рекламы. Например, фирма должна вовремя раскрыть все необходимые данные. В частности, клиенту нужно объяснить: какие услуги предоставляет компания; основывается ли ее рекомендации не независимой позиции; клиент должен знать о перечне финансовых инструментов, анализ которых позволил дать компании рекомендацию; будет ли он получать периодический анализ финансовых инструментов (общее название в законе для ценных бумаг, опционов, фьючерсов, свопов, деривативных контрактов и прочего), по которым он получил рекомендацию.

Помимо этого ИФ должна рассказать все о финансовом инструменте, который предлагает купить. Среди пояснительной информации должна быть природа фининструмента; права и обязанности того, кто его выпускает; инвестиционная стратегия и детальное описание рисков; любые другие данные, которые нужны клиенту для принятия решения — инвестировать в этот механизм или нет. Более того, ИФ должна перед подписанием договора с клиентом удостовериться, что он понял всю информацию о фининструменте.

Если инвестиционная фирма нарушила свои обязательства при составлении договоров по финансовым инструментам, то она должна: если речь идет о ценных бумагах — выкупить их за свой счет у клиента по цене, которую последний отдал за них, а также возместить все потери (кроме упущенной выгоды); если речь о деривативном контракте — возместить все траты на его составление и выполнение.

Четвертое: появится такое понятие, как "алгоритмическая торговля". Предполагается, что это торговля фининструментами в автоматическом режиме с помощью компьютерных алгоритмов. При этом вмешательство человека будет либо ограничено, либо полностью невозможно. Инвестиционная фирма, которая занимается алгоритмической торговлей, организовывает свою работу так, чтобы используемая ею система была устойчивой от внешнего вмешательства, достаточно мощной, чтобы выполнять свои функции, обеспечивать в ходе торгов лимиты и ограничения, которые устанавливает организатор рынка, делать невозможной отправку ошибочных заявок на проведение любых операций, которые могут повлиять на ценовую стабильность, а также минимизировать возможности их использования для манипуляций или использования инсайдерской информации.

Важный аспект — у компании должны быть мощности, которые бы позволили проводить подобный вид торговли. При этом вся система должна тестироваться минимум раз в год, а также при замене любых элементов, которые влияют на ее работу.

Пятое: в Украине появятся так называемые "связанные агенты". Это юридические лица, или ФОПы, которые, на основании агентского договора только со одной инвестиционной фирмой, предоставляют целый ряд услуг. Например, рекламируют работу ИФ в вопросе ценных бумаг или фондовых рынков, принимают заказ от клиентов на составление деривативных контрактов и предоставляют индивидуальные консультации по этим вопросам. Для них, по закону, будет существовать специальный реестр — только будучи в этой базе данных юрлицо или ФОП смогут выполнять функции "связанного агента". Регистрация в реестре бесплатная, однако Нацкомиссия по ценным бумагам может удалить данные из него запись по желанию самого агента, ИФ, с которой он заключил контракт, или из-за недостоверных данных.

Шестое: если говорить об эмиссии ценных бумаг, то требования для этого процесса установит Нацкомиссия по ценным бумагам. При этом договора с первыми собственниками будут заключаться до даты, определенной решением о выпуске ценных бумаг. Однако не позже двух месяцев после начала их размещения. В законе говорится, что размещения происходит среди заранее определенного круга лиц. Важно, что количество неквалифицированных инвесторов не должно быть равно или превышать 150. Исключение составит только публичное предложение эмитента.

Закон предполагает разное количества этапов для эмиссии разных финансовых инструментов. Например, для выпуска акций, в общей сложности, может быть тринадцать этапов:

— принятие решения об эмиссии акций органом (лицом) эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

— заключение, в случае необходимости, договора с инвестиционной фирмой, которая осуществляет деятельность по размещению (с гарантией или без)

— представление официальным каналом связи Нацкомиссии по ценным бумагам заявления, решения об эмиссии акций и всех необходимых документов для регистрации выпуска акций;

— регистрация Нацкомиссией выпуска акций и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска акций;

— заключение с Центральным депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании выпусков акций (в случае отсутствия такого договора);

— присвоение акций кода ISIN и получения эмитентом кода LEI;

— реализация акционерами своего преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии в порядке, установленном Нацкомиссией;

— размещение акций;

— утверждение результатов эмиссии акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

— внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала с учетом результатов эмиссии акций;

— регистрация изменений в органах государственной регистрации;

— представление официальным каналом связи Нацкомиссии заявления и всех необходимых документов для регистрации отчета о результатах эмиссии акци

— регистрация Нацкомиссией отчета о результатах эмиссии акций и выдача свидетельства о регистрации выпуска акций.

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Седьмое: эмитент должен раз в год в год отчитываться о своей деятельности. Отчет должен содержать в себе: наименование и местонахождение юрлица, которое выпускает, например, ценные бумаги, а также размер его уставного капитала; информацию об органе управления, основателях и должностных лицах; данные о хозяйственной и финансовой деятельности; информацию о ценных бумагах эмитента (вид, форма выпуска, тип, количество), а также факт публичного предложения и/или допуска к торгам на регулируемом фондовом рынке.

Наконец, отметим, что закон вступает в силу не сразу же после его публикации — в переходных положениях говорится, что, за исключением некоторых частей, он начнет действовать 1 апреля 2021 года. Если говорить о других сроках, условия для получения иностранными юрлицами лицензии на статус операторов организованных рынков начнут действовать аж 1 января 2024 года. А критерии получения статуса квалифицированного инвестора, в зависимости от условий, будут вступать постепенно, каждый год, вплоть до 2030 года.

Илья Требор, специально для Delo.ua