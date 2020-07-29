ФГВФЛ планирует за неделю распродать активы банков-банкротов на 1 млрд грн

В течение текущей недели — с 27 по 31 июля — Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 млрд 65,74 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из них на сумму 892,09 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 171,53 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, на торги выставлена дебиторская задолженность перед банками на сумму 2,12 млн грн.

ТОП-6 банков по сумме выставленных на продажу активов:

АО "Дельта Банк": на продажу выставлены активы на общую сумму 795,84 млн грн;

ПАО "КБ "Финансовая инициатива": на продажу выставлены активы на общую сумму 203,04 млн грн;

АО "ВТБ БАНК": на продажу выставлены активы на общую сумму 58,48 млн грн;

ПУАО "Фидобанк": на продажу выставлены активы на общую сумму 5,44 млн грн;

ПАО "Банк Михайловский": на продажу выставлены активы на общую сумму 2,12 млн грн;

АО "Родовид Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 0,82 млн грн.

Напомним, 16 июля Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск ООО "Финансовая компания" Инвестохиллс Веста" и признал незаконным решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов аукциона по продаже пула активов четырех банков-банкротов, который состоялся 22 ноября 2019 года.

По данным госреестра, среди учредителей ООО "Финансовая компания" Инвестохиллс Веста" — Андрей Волков — экс-глава правления Альфа-Банка, экс-глава Нацкомфинуслуг (на рынке его связывали в том числе с Павлом Фуксом).